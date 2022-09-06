В Петербурге предложили ограничить запуск воздушных шаров. Смольный придумал, чем их заменить

Власти Петербурга считают, что в городе стоит ограничить запуск воздушных шаров. Как объяснили 6 сентября в комитете по природопользованию, речь идет о пути к большей экологичности.

Отправленные в небо шары наносят окружающей среде вред, ведь рано или поздно они падают обратно на землю. Уже после этого шары могут стать причиной травм или гибели животных. О том, как этого можно избежать, говорили во вторник на заседании Координационного совета по экологическому просвещению.