В Петербурге предложили ограничить запуск воздушных шаров. Смольный придумал, чем их заменить

Власти Петербурга считают, что в городе стоит ограничить запуск воздушных шаров. Как объяснили 6 сентября в комитете по природопользованию, речь идет о пути к большей экологичности.
Отправленные в небо шары наносят окружающей среде вред, ведь рано или поздно они падают обратно на землю. Уже после этого шары могут стать причиной травм или гибели животных. О том, как этого можно избежать, говорили во вторник на заседании Координационного совета по экологическому просвещению.
«Сейчас законодательного запрета на запуск воздушных шаров в Петербурге нет, но каждый может сделать праздник ярче и с помощью экологичных альтернатив — шоу мыльных пузырей, запуск воздушных змеев, танцевальные и песенные флешмобы, зажжение свечей, высадка деревьев», — объяснили в Смольном.
Отметим, что в некоторых странах запуск воздушных шаров запрещён на законодательном уровне. В Австралии, Великобритании и ряде штатов США (Флорида, Теннесси, Коннектикут, Виргиния) за намеренный запуск надувного шара в небо предусмотрен штраф. Например, в США его размер составляет до 500 долларов.