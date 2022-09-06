До 10 миллионов курортников. Путин заявил, что путешествия должны быть доступны для россиян

Россияне с разным уровнем доходов должны иметь возможности для путешествий и укрепления здоровья. Об этом 6 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по развитию туризма.



«Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествий — [для] укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону», — сказал он (цитата по ТАСС).

