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    До 10 миллионов курортников. Путин заявил, что путешествия должны быть доступны для россиян

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    Россияне с разным уровнем доходов должны иметь возможности для путешествий и укрепления здоровья. Об этом 6 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по развитию туризма.

    «Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествий — [для] укрепления здоровья, для того, чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону», — сказал он (цитата по ТАСС).

    По словам главы государства, важно, чтобы граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, познакомиться со столичными городами и другими культурно-историческими центрами, природой страны.

    Президент поручил проработать создание новых крупных федеральных курортов, активнее использовать побережье Азовского, Балтийского, Каспийского и Черного морей и Дальний Восток. «Они должны быть всесезонными, иметь современную, комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год могли отдохнуть до 10 млн человек», — подчеркнул Путин.

    Также российский лидер обратил внимание на развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в частности он отметил необходимость возрождения на современном уровне курортной зоны Каякент на Каспии. Президент добавил, что местные термальные источники и лечебные грязи «имеют уникальные характеристики».

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