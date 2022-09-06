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    Неоплаченные штрафы за любовь водителей к скорости обошлись петербургской фирме в 12 раз дороже

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    Фирма из Петербурга накопила штрафов ГИБДД на сравнительно небольшую для компании сумму, однако решила проигнорировать их. Тактика «если я закрою глаза, оно исчезнет» не только не сработала, но и увеличила размер долга в 12 раз.

    В Красносельском районном отделе судебных приставов возбудили 42 исполнительных производства о взыскании штрафов за превышение скорости с фирмы, предоставляющей услуги по перевозке, сообщает 6 сентября пресс-служба УФССП по Петербургу. Общая сумма штрафов составила 35 тысяч рублей. Пристав уведомил руководство компании о задолженности, но фирма так и не выплатила штрафы в добровольном порядке.

    В итоге к небольшому долгу прибавился исполнительский сбор, в 12 раз превышающий сумму штрафов, — 420 000 рублей. Деньги списали с банковского счета должника.

    Примечательно, что с начала года компания получила 501 штраф ГИБДД, отмечает ведомство. Водители в общей сложности нагоняли на 536 тысяч рублей. Эта сумма тоже была принудительно взыскана судебными приставами.

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