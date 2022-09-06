«Предприниматели решили, что теперь им можно торговать где угодно и как угодно». В ЗакСе отчитались о сносах незаконных ларьков

По словам директора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» Вадима Лопатникова, в год чиновники получают 1 700–1 800 заявок на снос незаконных торговых конструкций, а в 2021 году перевыполнили план и снесли 2 008 ларьков. При этом 700–800 заявок каждый год приходится перекидывать на следующий — чиновники не успевают снести всё что нужно.

Комитет по контролю за имуществом Петербурга отчитался о сносах незаконных торговых объектов. Как рассказали чиновники 6 сентября в Законодательном собрании, в этом году жалоб на незаконную торговлю стало больше.

Первый заместитель председателя комитета Сергей Карпухин сообщил, что в 2023 году ведомству необходимы дополнительные средства на снос незаконных построек. На это уже одобрено 205 млн рублей, а не хватает еще 119 млн.



В 2022 году незаконной торговли прибавилось, отметил Лопатников: «Ощущение, что работники торговли подумали, что раз заявили о каком-то моратории (он как раз незаконной торговли и сносов не касается), то можно торговать где угодно и как угодно».



Впрочем, эти речи не убедили депутатов. Они заметили, что комитет слишком много тратит денег на себя: ежегодно покупает по несколько десятков кофемашин, с десяток холодильников и тратит на обслуживание принтеров в год столько, сколько стоил бы новый принтер. Заявку комитета не поддержали и рассмотрение её перенесли на 7 сентября.

