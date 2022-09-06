На Урале подросток починил фонтан, с которым не справились специалисты из Москвы

В Свердловской области инженеры полторы недели пытались починить сломавшийся фонтан в парке Победы города Березовский. Проблему смог решить подросток, который потратил на решение еще неделю.
Над программным обеспечением фонтана бились московские и челябинские специалисты. «Никто из них не мог устранить ошибку и настроить фонтан. В механическом режиме он работал, а вот в автоматическом — никак. Программное обеспечение не синхронизировалось с насосами и форсунками. Даже производители разводили руками, убеждали, что какой-то глюк программы», — цитирует 6 сентября E1.RU директора парка Кирилла Чердынцева.
В итоге один из инженеров предложил в помощь своего 14-летнего сына, который учится на программиста. Неделю юный айтишник разбирался в схеме работы фонтана, после чего приехал, удалил старое программное обеспечение, написал новый код, который и запустил фонтан.