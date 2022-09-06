    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    765мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.9eur60.14
    Василеостровские задержанияКакой будет единая квитанцияПамяти КазаченкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    На Урале подросток починил фонтан, с которым не справились специалисты из Москвы

    3428
    16 комментариев

    В Свердловской области инженеры полторы недели пытались починить сломавшийся фонтан в парке Победы города Березовский. Проблему смог решить подросток, который потратил на решение еще неделю.

    Над программным обеспечением фонтана бились московские и челябинские специалисты. «Никто из них не мог устранить ошибку и настроить фонтан. В механическом режиме он работал, а вот в автоматическом — никак. Программное обеспечение не синхронизировалось с насосами и форсунками. Даже производители разводили руками, убеждали, что какой-то глюк программы», — цитирует 6 сентября E1.RU директора парка Кирилла Чердынцева.

    В итоге один из инженеров предложил в помощь своего 14-летнего сына, который учится на программиста. Неделю юный айтишник разбирался в схеме работы фонтана, после чего приехал, удалил старое программное обеспечение, написал новый код, который и запустил фонтан.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК21
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close