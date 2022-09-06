Водитель, не пропустивший пешехода на Бабушкина, отделался ограничением. Пострадавшего добил COVID-19

В Петербурге вынесли приговор по делу о наезде на пешехода в Невском районе осенью 2020 года. Сначала водителя хотели судить за смертельное ДТП, но позже заключили, что к смерти пострадавшего привели не столько травмы, сколько коронавирус.
Наезд произошел 19 октября 2020 года около 17:35 на улице Бабушкина, сообщает 6 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый ехал на Toyota Prius в направлении от проспекта Обуховской Обороны к улице Грибакиных. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу у дома 135 на скорости около 30 км/ч, он не стал останавливаться перед «зеброй», хотя попутные Hyundai и Skoda в левой полосе притормозили, пропуская пешехода. В итоге «Тойота» сбила переходившего дорогу мужчину, нанеся ему тяжелые травмы.
Подсудимый свою вину признал. Он пояснил, что не увидел на переходе пешеходов, поэтому продолжил движение, не останавливаясь, когда машина левее его стала притормаживать и вдруг появился пешеход. Автомобилист, по его словам, не успел отреагировать — наезд произошел почти сразу. Он тут же затормозил и подошел к пострадавшему: тот попросил помочь ему перебраться с дороги, так как его одежда промокла, и найти его телефон. Видимых травм у пешехода подсудимый не заметил. Он дождался ГИБДД, а пешехода забрала вызванная очевидцами скорая.
Спустя некоторое время пешеход скончался. При поступлении дела в суд подсудимому вменялась ч. 3 ст. 264 УК РФ — ДТП с погибшим, но позже прокурор переквалифицировал ее в ч. 1 ст. 264 УК РФ — ДТП с тяжело пострадавшим. Эксперты пришли к выводу, что прямой причинно-следственной связи между полученными при наезде травмами и смертью пешехода нет, а к его гибели привела комбинация тупой сочетанной травмы головы, туловища и конечностей и заболевания COVID-19, которые отягощали друг друга: в сочетании они повлекли осложнение, которое и стало причиной смерти, хотя по отдельности смертельными не были.
В итоге Невский районный суд Петербурга признал водителя «Тойоты» виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), и приговорил его к полутора годам ограничения свободы. С него взыскали в пользу потерпевшей стороны 70 тысяч рублей компенсации за расходы на оплату труда представителя, а также признали остальные гражданские иски по праву.