Водитель, не пропустивший пешехода на Бабушкина, отделался ограничением. Пострадавшего добил COVID-19

В Петербурге вынесли приговор по делу о наезде на пешехода в Невском районе осенью 2020 года. Сначала водителя хотели судить за смертельное ДТП, но позже заключили, что к смерти пострадавшего привели не столько травмы, сколько коронавирус.



Наезд произошел 19 октября 2020 года около 17:35 на улице Бабушкина, сообщает 6 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый ехал на Toyota Prius в направлении от проспекта Обуховской Обороны к улице Грибакиных. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу у дома 135 на скорости около 30 км/ч, он не стал останавливаться перед «зеброй», хотя попутные Hyundai и Skoda в левой полосе притормозили, пропуская пешехода. В итоге «Тойота» сбила переходившего дорогу мужчину, нанеся ему тяжелые травмы.