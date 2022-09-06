«Газпром» и китайская CNPC переводят оплату за поставки по «Силе Сибири» в рубли и юани

«Газпром» договорился с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) о переводе оплаты за поставки газа по «Силе Сибири» в рубли и юани. Об этом 6 сентября с Восточного экономического форума сообщает пресс-служба российской компании.

«Новый механизм оплаты — это взаимовыгодное, своевременное, надежное и практичное решение. Считаю, что оно упростит проведение расчетов, станет отличным примером для других компаний, даст дополнительный импульс развитию наших экономик», — заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, слова которого приводятся в релизе.