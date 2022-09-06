«Газпром» и китайская CNPC переводят оплату за поставки по «Силе Сибири» в рубли и юани

«Газпром» договорился с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) о переводе оплаты за поставки газа по «Силе Сибири» в рубли и юани. Об этом 6 сентября с Восточного экономического форума сообщает пресс-служба российской компании.
«Новый механизм оплаты — это взаимовыгодное, своевременное, надежное и практичное решение. Считаю, что оно упростит проведение расчетов, станет отличным примером для других компаний, даст дополнительный импульс развитию наших экономик», — заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, слова которого приводятся в релизе.
Также компании подписали допсоглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по «восточному» маршруту — газопроводу «Сила Сибири». Линейная часть газопровода для поставок по этому маршруту построена почти на 100%. До конца года газ Ковыктинского месторождения начнет поступать в «Силу Сибири». Так «Газпром» увеличит поставки топлива в Китай в 2023 году.
Кроме того, на встрече стороны обсудили газопровод «Союз Восток» в Монголии, который свяжет российскую и китайскую газотранспортные системы, и проект поставок трубопроводного газа из России в Китай по «дальневосточному» маршруту. Технические параметры поставок последнего зафиксированы, и «Газпром» начал проектирование газопровода.