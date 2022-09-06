Суд наказал петербуржца за обман пенсионерки. Но жертвой он видит себя

Фрунзенский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении жителя города Олега Карпова, признанного виновным в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК). За обман пенсионерки его наказали условным сроком, но по мнению мужчины, он скорее жертва, чем преступник. В декабре прошлого года неизвестные позвонили 83-летней женщине от имени приятельницы, попавшей в неприятности. Собеседники убедили горожанку, что решить проблему можно деньгами. Об этом 6 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Вечером 17 декабря 2021 года Карпов поднялся на шестой этаж дома на Купчинской улице и, представившись курьером, забрал у пожилой дамы пакет с 350 тыс. рублей, после чего скрылся. По словам мужчины, он сам стал жертвой чужого обмана. В тот день ему якобы позвонил дальний родственник, водитель-дальнобойщик из Крыма. Он попросил его взять деньги, а взамен пообещал отдать 17,5 тыс. рублей — 5% от суммы. Свою просьбу мужчина сопроводил историей о знакомом, который может погасить долг, только если кто-то в Петербурге будет забирать средства и перечислять их на указанный счёт.