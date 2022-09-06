В Петергофе появилась первая уличная площадка для собак

В Петродворцовом районе Петербурга открыли первую площадку для дрессировки собак. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Смольного.
Кинологическая площадка на 1 тысячу квадратных метров появилась на улице Халтурина на месте пустыря. Там есть необходимое оборудование для тренировки собак всех размеров: гофротруба, трамплин, барьеры и снаряд «Покрышка».
Территория разделена на тренировочную и выгульную зоны. Кроме того, на площадке есть участки для собак с разным уровнем активности. Рядом установлен бокс для гигиенических пакетов, предназначенных для уборки за животными.