«Фонтанка» проводит в прямом эфире правовую дискуссию «Семейное и наследственное право — 2022»

В прямом эфире на канале «Фонтанки» в YouTube юристы и адвокаты, специализирующиеся на семейном и наследственном праве, обсуждают новеллы законодательства и тренды судебной практики в этой сфере.
В программе дискуссии:
12:00. Первая сессия. Браки и разводы
- Брачные контракты как инструмент семейного и наследственного планирования. Виктория Дергунова, партнер BGP Litigation, адвокат, медиатор
- Развод и раздел имущества: правовые аспекты. Анатолий Грабовский, юрист, управляющий партнер GRADE
- Сравнительный анализ преимуществ судебной и досудебной процедур раздела имущества. Ксения Швед, партнер «Ивановы и партнеры».
- Особенности трансграничных семейных споров о разделе имущества. Екатерина Тягай, партнер и руководитель практики Особых поручений (Sensitive Matters) Pen&Paper.
- Международное похищение детей одним из родителей. Применение и исполнение Гаагской конвенции в современных условиях. Гаяне Штоян, старший юрист BGP Litigation.
15:00. Вторая сессия. Наследство
- Наследование бизнеса: правовые аспекты. Олег Дейнеко, адвокат, управляющий партнер GRADE.
- Семейное право в корпоративных отношениях. Наталья Рясина, партнер DS Law.
- Наследственное планирование в семье и в бизнесе. Антон Андреев, управляющий партнер КЮЦ «Наследство».
- Наследование доли в ООО: разбор кейса. Галина Павлова, адвокат, управляющий партнер «Павлова и партнеры».