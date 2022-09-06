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    «Фонтанка» проводит в прямом эфире правовую дискуссию «Семейное и наследственное право — 2022»

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    В прямом эфире на канале «Фонтанки» в YouTube юристы и адвокаты, специализирующиеся на семейном и наследственном праве, обсуждают новеллы законодательства и тренды судебной практики в этой сфере.

    В программе дискуссии:

    12:00. Первая сессия. Браки и разводы

    • Брачные контракты как инструмент семейного и наследственного планирования. Виктория Дергунова, партнер BGP Litigation, адвокат, медиатор
    • Развод и раздел имущества: правовые аспекты. Анатолий Грабовский, юрист, управляющий партнер GRADE
    • Сравнительный анализ преимуществ судебной и досудебной процедур раздела имущества. Ксения Швед, партнер «Ивановы и партнеры».
    • Особенности трансграничных семейных споров о разделе имущества. Екатерина Тягай, партнер и руководитель практики Особых поручений (Sensitive Matters) Pen&Paper.
    • Международное похищение детей одним из родителей. Применение и исполнение Гаагской конвенции в современных условиях. Гаяне Штоян, старший юрист BGP Litigation.

    15:00. Вторая сессия. Наследство

    • Наследование бизнеса: правовые аспекты. Олег Дейнеко, адвокат, управляющий партнер GRADE.
    • Семейное право в корпоративных отношениях. Наталья Рясина, партнер DS Law.
    • Наследственное планирование в семье и в бизнесе. Антон Андреев, управляющий партнер КЮЦ «Наследство».
    • Наследование доли в ООО: разбор кейса. Галина Павлова, адвокат, управляющий партнер «Павлова и партнеры».

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