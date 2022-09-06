Курский губернатор Старовойт рассказал подробности и показал фото после обстрела в Глушковском районе

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил подробности об обстреле в Глушковском районе. Основной удар пришёлся на территорию, принадлежащую агрокомплексу «Глушковский», написал глава региона 6 сентября в своём телеграм-канале.
Территория, попавшая под обстрел, расположена на стыке двух населённых пунктов — Тёткино и Попово-Лежачи. «Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения», — уточнил Старовойт.
По словам губернатора, чудом обошлось без жертв среди сотрудников: прилёты пришлись на разгар рабочего дня. «Сейчас на месте работают специалисты. В ближайшее время будет возобновлена подача электроэнергии. В жилом секторе посёлков, к счастью, на этот раз существенных повреждений нет», — отметил глава Курской области.
«Фонтанка» писала, что после обстрела посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области оказался полностью обесточен. В общей сложности зафиксирован 21 прилёт.