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    Трех человек сбил «Форд», вылетевший на тротуар в центре Петербурга

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    Водитель «Форда Фокус» не справился с управлением при повороте в Центральном районе Петербурга 6 сентября. Машина оказалась на тротуаре, пешеходы — в больнице.

    Как стало известно «Фонтанке», авария произошла около 10:50 у дома 2/18 по Колокольной улице. По предварительным данным, автомобиль вылетел на пешеходную зону, где сбил троих: 19-летнего парня, 64-летняя женщину и 18-летнюю девушку. Двоих — парня и женщину — его в тяжелом состоянии, её в состоянии средней тяжести - госпитализировали. Девушка после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

    В ГУ МВД уточняют, что «Форд» совершал поворот с трамвайных путей на Владимирском проспекте на разрешенный сигнал светофора, но водитель не справился с управлением, и машины выехала на пешеходную зону.

    На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются данные пострадавших и виновника произошедшего, а также обстоятельства ДТП.

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