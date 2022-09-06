Трех человек сбил «Форд», вылетевший на тротуар в центре Петербурга

Водитель «Форда Фокус» не справился с управлением при повороте в Центральном районе Петербурга 6 сентября. Машина оказалась на тротуаре, пешеходы — в больнице.



Как стало известно «Фонтанке», авария произошла около 10:50 у дома 2/18 по Колокольной улице. По предварительным данным, автомобиль вылетел на пешеходную зону, где сбил троих: 19-летнего парня, 64-летняя женщину и 18-летнюю девушку. Двоих — парня и женщину — его в тяжелом состоянии, её в состоянии средней тяжести - госпитализировали. Девушка после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

