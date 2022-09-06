В Петербурге перед судом предстанут жители, в которых видят наркодилеров

В Петербурге перед судом предстанут 13 граждан, в которых следствие видит продавцов наркотиков. Об этом 6 сентября сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Пятеро мужчин и восемь женщин из Петербурга и Ленобласти, как выяснили полицейские, входили в состав преступного сообщества и сбывали запрещённое через тайники-закладки. С покупателями они связывались через интернет-площадки, используя при этом специальные приложения для сохранения анонимности.

