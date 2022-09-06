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    В Петербурге перед судом предстанут жители, в которых видят наркодилеров

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    В Петербурге перед судом предстанут 13 граждан, в которых следствие видит продавцов наркотиков. Об этом 6 сентября сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Пятеро мужчин и восемь женщин из Петербурга и Ленобласти, как выяснили полицейские, входили в состав преступного сообщества и сбывали запрещённое через тайники-закладки. С покупателями они связывались через интернет-площадки, используя при этом специальные приложения для сохранения анонимности.

    Вероятных преступников задержали ещё летом 2021 года. Во время обысков по адресам их проживания изъяли свыше 500 свёртков с различными наркотиками, общий вес которых превышал 1,5 кг. Фигурантов заключили под стражу.

    Предварительное расследование уголовного дела в их отношении завершено.

    «В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Красногвардейский районный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу» — подытожила Волк.

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