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    Дорожные работы сузили несколько участков дамбы Петербурга

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    Фото: Дирекция КЗС Петербурга
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    На трех участках петербургской дамбы движение ограничили дорожные работы. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга.

    Работы с ограничением движения ведутся на трех участках дамбы. Перекрыта правая полоса на отрезке со 137-го по 140-й километр внутреннего кольца КАД, а также со 129-го по 130-й и со 121-го по 122-й внешнего кольца КАД. Водителей просят внимательно следить за табло, разметкой, знаками и ограждениями и не гонять.

    В Дирекции также напоминают, что максимальная разрешенная скорость на дамбе составляет 110 км/ч. За соблюдением скоростного режима наблюдают передвижные фоторадарные комплексы.

    Фото: Дирекция КЗС Петербурга

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