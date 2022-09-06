Дорожные работы сузили несколько участков дамбы Петербурга

На трех участках петербургской дамбы движение ограничили дорожные работы. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга.
Работы с ограничением движения ведутся на трех участках дамбы. Перекрыта правая полоса на отрезке со 137-го по 140-й километр внутреннего кольца КАД, а также со 129-го по 130-й и со 121-го по 122-й внешнего кольца КАД. Водителей просят внимательно следить за табло, разметкой, знаками и ограждениями и не гонять.
В Дирекции также напоминают, что максимальная разрешенная скорость на дамбе составляет 110 км/ч. За соблюдением скоростного режима наблюдают передвижные фоторадарные комплексы.