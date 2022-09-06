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    Петербуржец после «пьяного» ДТП решил угнать машину у матери и попался на мелкой краже

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    Житель Петербурга, уже попавший на карандаш полиции за «пьяное» ДТП, решил пополнить коллекцию уголовных дел статьей об угоне. Он увел машину матери, а потом его внимание привлекло что-то помельче. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 сентября.

    Днем 5 сентября в полицию Приморского района Петербурга обратилась 63-летняя местная жительница и рассказала, что ее 41-летний сын, живущий вместе с ней, между 11 часами утра 1 сентября и полуднем 2 сентября похитил ее Toyota Corolla 2018 года выпуска.

    Выяснилось, что 4 сентября мужчину уже задержали за мелкое хищение (часть 2 статьи 7.27 КоАП РФ) и доставили в отдел, а после поместили в спецпомещение для задержанных. Пропавшую «Тойоту» нашли спустя почти час после обращения женщины у соседнего от ее дома и вернули хозяйке под сохранную расписку. По факту угона возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

    Задержанный полиции оказался знаком. В августе 2021 года он, будучи уже судимым за повторную «пьяную» езду по статье 264.1 УК РФ, снова сел за руль пьяным и устроил ДТП на трассе М-10 «Россия». Было возбуждено уголовное дело по статье 264.1, часть 2, УК РФ.

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