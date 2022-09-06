Петербуржец после «пьяного» ДТП решил угнать машину у матери и попался на мелкой краже

Житель Петербурга, уже попавший на карандаш полиции за «пьяное» ДТП, решил пополнить коллекцию уголовных дел статьей об угоне. Он увел машину матери, а потом его внимание привлекло что-то помельче. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 сентября.



Днем 5 сентября в полицию Приморского района Петербурга обратилась 63-летняя местная жительница и рассказала, что ее 41-летний сын, живущий вместе с ней, между 11 часами утра 1 сентября и полуднем 2 сентября похитил ее Toyota Corolla 2018 года выпуска.