Польза ненужных вещей. Фонд «Точка опоры» к своему 12-летию запустил благотворительную акцию

Петербургский фонд в поддержку паралимпийского спорта «Точка опоры» объявил о начале благотворительной акции «Польза ненужных вещей». Она приурочена ко дню рождения организации.

Андрей Гостев, основатель спортивно-туристического клуба «Масштаб Плюс» для незрячих людей Фото: Предоставлено БФ «Точка опоры» Поделиться Поделиться





7 сентября БФ «Точка опоры» исполнится 12 лет. Отметить день рождения в фонде решили акцией по сбору вещей, которая проводится совместно с благотворительным сервисом «БлагоДаря». «Суть акции — вы перебираете свой гардероб и приносите на работу ненужную вам одежду, обувь или любой другой товар (в новом или хорошем состоянии). Сотрудники фонда приедут, отсортируют пожертвованные вещи, отвезут на реализацию в магазин «БлагоДаря», а после отчитаются о том, какую пользу принесли ненужные вещи», — рассказали «Фонтанке» в фонде, отметив, что все вырученные средства будут направлены в пользу спортсменов с инвалидностью.



Благотворительный магазин «БлагоДаря» открылся в 2017 году. Он является проектом одноимённого фонда. В этом магазине принимают в дар вещи — от игрушек до брендовой одежды и техники, которые либо передаются нуждающимся, либо выставляются на продажу по доступным ценам, а вырученные средства направляются на благотворительность. Отличительной особенностью фонда «БлагоДаря» является то, что он оказывает помощь другим фондам. Организация сотрудничает со многими известными петербургскими благотворительными НКО.



Подробности о совместной акции фонда и магазина можно узнать по телефону (812) 983-72-21 или по почте фонда info@fondopora.ru.

БФ «Точка опоры» — негосударственная благотворительная организация (входит в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), учрежденная в Санкт-Петербурге с целью содействия развитию адаптивного спорта и формирования уважительного отношения в обществе к индивидуальным особенностям человека. Фонд оказывает оперативную адресную помощь спортсменам и федерациям, когда нет возможности выделения средств из госбюджета на покупку инвентаря, экипировки, оплату выездов на соревнования; поддерживает соревнования и занимается популяризацией паралимпийского спорта; реализацией образовательных, социально-культурных проектов.



За 12 лет работы фонд оказал помощь паралимпийцам Санкт-Петербурга на сумму более 29 миллионов рублей, поддержал свыше 30 видов спорта.

«Благодарим, что в такое непростое время поддерживаете нас! Спорт должен быть нормой жизни, он помогает нам справляться со стрессом и повышенной тревожностью», — сказал Андрей Гостев, основатель спортивно-туристического клуба «Масштаб Плюс» для незрячих людей.



Для людей с инвалидностью спорт — право на социализацию, на полноценный образ жизни, а для общества достижения спортсменов — повод отказаться от стереотипов в отношении людей с индивидуальными особенностями, а также поверить в то, что твой путь зависит не от жизненных обстоятельств, а от твоего отношения к ним.



Как говорит одна из героинь YouTube канала «Вдох Вдох» фонда Наталья Камолинкова, депутат МО «Морской», мастер спорта и единственная в России девушка в команде по регби: «Все поребрики у нас в голове!»

