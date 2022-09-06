Обыски почти у 200 участников пабликов «Колумбайн»* и «Маньяки: культ убийств» провели сотрудники ФСБ в 46 регионах России

Широкомасштабные оперативно-розыскные и следственные действия провели сотрудники ФСБ в 46 регионах России у участников интернет-сообществ запрещенного, как террористическое «Колумбайна» и радикальной неонацистской группировки с Украины» М.К.У.».



Обыски прошли у 187 человек, сообщает РИА «Новости» 6 сентября со ссылкой на ЦОС ФСБ.



Ведомство сообщает, что у 30 из них были изъяты материалы террористического и экстремистского содержания, холодное оружие и инструкции по их проведению акций с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств на объектах органов власти, образования и транспортной инфраструктуры РФ.

