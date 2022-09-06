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    «Мурано» на Обводном вогнал «Солярис» в БМВ, пострадал мальчик

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    Серьезное ДТП произошло минувшим вечером в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 сентября.

    5 сентября в 20:15 на набережной Обводного канала, 191, столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, 42-летний петербуржец на «Ниссане Мурано» ударил попутный «Хёндэ Солярис», и тот врезался в стоящий на светофоре BMW Х1.

    В «Солярисе» пострадал пассажир — 12-летний ребёнок, гражданин Узбекистана. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и хлыстовой травмой шейного отдела позвоночника. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

    «Солярис» принадлежит московской компании, занимающейся продажей и арендой автомобилей. За рулём был 24-летний гражданин Узбекистана. Про предполагаемого виновника ДТП известно, что в этом году его за нарушение ПДД не привлекали.

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