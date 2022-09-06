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    «Хонда» пошла на таран бензовоза в Алтайском крае: пятеро, в том числе четверо детей, погибли

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    Фото: 22.mchs.gov.ru
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    Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело после жуткого ДТП на автодороге Р-256 «Чуйский тракт».

    Как сообщает пресс-служба ведомства 6 сентября, ЧП квалифицировали как «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

    По данным МЧС, столкновение произошло в 21:55 на 378-м километре Р-256 «Чуйский тракт». «Хонда Степ Вагон», за рулем которой была 35-летняя местная жительница, по предварительной информации, выехала на встречную полосу и врезалась в «ДАФ» с прицепом «Озгул Т22» (бензовоз с порожней тарой).

    Легковой автомобиль от удара перевернулся. В салоне помимо женщины были четверо детей, 2006, 2007, 2015 и 2019 годов рождения. Все пятеро погибли.

    54-летнего водителя бензовоза увезли на скорой.

    Фото: 22.mchs.gov.ru

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