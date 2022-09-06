«Хонда» пошла на таран бензовоза в Алтайском крае: пятеро, в том числе четверо детей, погибли

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело после жуткого ДТП на автодороге Р-256 «Чуйский тракт».



Как сообщает пресс-служба ведомства 6 сентября, ЧП квалифицировали как «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».



По данным МЧС, столкновение произошло в 21:55 на 378-м километре Р-256 «Чуйский тракт». «Хонда Степ Вагон», за рулем которой была 35-летняя местная жительница, по предварительной информации, выехала на встречную полосу и врезалась в «ДАФ» с прицепом «Озгул Т22» (бензовоз с порожней тарой).

