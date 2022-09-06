Петербургская пенсионерка у станции метро «Проспект Просвещения» лишилась сумочки и всех сбережений

Полиция Калининского района ищет злоумышленника, который оставил без денег местную жительницу накануне дня рождения.
В МВД 73-летняя жительница улицы Черкасова обратилась накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 сентября. По предварительной информации, она сообщила, что в период с 14:10 до 14:15 кто-то у дома 86 по проспекту Просвещения забрал её сумку. В ней женщина хранила все самое важное — документы, банковскую карту и 331 тысячу рублей.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».