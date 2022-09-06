    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, зап

    767мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.9eur60.14
    22 года Ивану СафроновуПервые уроки "о важном"Смерть на КлючевскомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Петербургская пенсионерка у станции метро «Проспект Просвещения» лишилась сумочки и всех сбережений

    2754
    5 комментариев

    Полиция Калининского района ищет злоумышленника, который оставил без денег местную жительницу накануне дня рождения.

    В МВД 73-летняя жительница улицы Черкасова обратилась накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 сентября. По предварительной информации, она сообщила, что в период с 14:10 до 14:15 кто-то у дома 86 по проспекту Просвещения забрал её сумку. В ней женщина хранила все самое важное — документы, банковскую карту и 331 тысячу рублей.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close