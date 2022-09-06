В Петербурге запустили новые вклады до 8,75% годовых

Их можно оформить на 11 или 13 месяцев.

Банк Хоум Кредит повышает ставки по новым вкладам «Максимум» и «Максимум Онлайн» до 8,3% годовых в рублях РФ. При их открытии до 4 октября 2022 года включительно будет установлена повышенная процентная ставка — 8,75% годовых.



Необходимое условие — с 1 сентября 2022 года и до даты открытия нового вклада клиент не должен расторгать действующие договоры вклада в рублях РФ в банке. Повышенная ставка устанавливается не позднее 10-го рабочего дня с даты открытия вклада.



Вклад «Максимум» можно оформить на 13 месяцев в офисе банка, «Максимум онлайн» — на 11 месяцев в мобильном приложении «Хоум Кредит» (16+) и Интернет-банке. Минимальная сумма для обоих вкладов — 10 тысяч рублей. Пополнение, частичное снятие, автопролонгация – не допускаются, при досрочном истребовании вклада проценты начисляются по ставке 0,01%.



— Для большинства людей именно вклады остаются самым доступным и понятным способом сохранить и преумножить сбережения. Банк Хоум Кредит традиционно предлагает одни из лучших ставок по вкладам на рынке: мы всегда стремимся предложить максимально интересные условия по вкладам всем нашим клиентам — как новым, так и тем, кто уже давно с нами, — прокомментировал директор департамента дебетовых карт и сберегательных продуктов Банка Хоум Кредит Игорь Кривонос.



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