    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    765мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.9eur60.14
    Василеостровские задержанияКакой будет единая квитанцияПамяти КазаченкаОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Мультимедийная заметка

    В Петербурге запустили новые вклады до 8,75% годовых

    457

    Их можно оформить на 11 или 13 месяцев.

    Фото: предоставлено пресс-службой Банка Хоум Кредит
    ПоделитьсяПоделиться

    Банк Хоум Кредит повышает ставки по новым вкладам «Максимум» и «Максимум Онлайн» до 8,3% годовых в рублях РФ. При их открытии до 4 октября 2022 года включительно будет установлена повышенная процентная ставка — 8,75% годовых.

    Необходимое условие — с 1 сентября 2022 года и до даты открытия нового вклада клиент не должен расторгать действующие договоры вклада в рублях РФ в банке. Повышенная ставка устанавливается не позднее 10-го рабочего дня с даты открытия вклада.

    Вклад «Максимум» можно оформить на 13 месяцев в офисе банка, «Максимум онлайн» — на 11 месяцев в мобильном приложении «Хоум Кредит» (16+) и Интернет-банке. Минимальная сумма для обоих вкладов — 10 тысяч рублей. Пополнение, частичное снятие, автопролонгация – не допускаются, при досрочном истребовании вклада проценты начисляются по ставке 0,01%.

    — Для большинства людей именно вклады остаются самым доступным и понятным способом сохранить и преумножить сбережения. Банк Хоум Кредит традиционно предлагает одни из лучших ставок по вкладам на рынке: мы всегда стремимся предложить максимально интересные условия по вкладам всем нашим клиентам — как новым, так и тем, кто уже давно с нами, — прокомментировал директор департамента дебетовых карт и сберегательных продуктов Банка Хоум Кредит Игорь Кривонос.

    ООО «ХКФ Банк», homecredit.ru

    Ген. лицензия ЦБ РФ №316.

    Фото: предоставлено пресс-службой Банка Хоум Кредит

    Реклама

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close