В Подмосковье и Ростовской области появятся два автобронетанковых ремонтных завода

Два новых автобронетанковых ремонтных завода Минобороны распорядился создать премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 5 сентября.
Согласно тексту распоряжения, первый завод за номером 71 появится в подмосковном Раменском. Там будут работать 365 человек. Второй завод (227 сотрудников) за номером 72 — в Ростовской области.
Основной целью деятельности заявлено «осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны».