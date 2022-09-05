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    В Подмосковье и Ростовской области появятся два автобронетанковых ремонтных завода

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    Два новых автобронетанковых ремонтных завода Минобороны распорядился создать премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 5 сентября.

    Согласно тексту распоряжения, первый завод за номером 71 появится в подмосковном Раменском. Там будут работать 365 человек. Второй завод (227 сотрудников) за номером 72 — в Ростовской области.

    Основной целью деятельности заявлено «осуществление ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны».

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