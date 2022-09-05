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    Добровольцам хотят давать отпуск для участия в спецоперации: новости о конфликте на Украине за 5 сентября

    Что произошло за последние сутки

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    Истории добровольцев и их семей вы найдете в этом материалеФото: Ирина Шарова / 72.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 5 сентября.

    Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию

    МИД России добавил в список тех, кому запрещен въезд в страну, 25 граждан Соединенных Штатов Америки. Среди них — чиновники, члены Сената США и деятели культуры, в том числе актеры Шон Пенн и Бен Стиллер. Ранее они высказывались в поддержку Украины.

    Отпуска для участия в спецоперации

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за добровольцами, участвующими в спецоперации на территории Украины, будут сохранят рабочие места. Обратить внимание правительства на трудовые гарантии для добровольцев решил лично Владимир Путин. Сейчас президент находится в Петропавловске-Камчатском, и там к нему обратился сотрудник регионального МЧС, который хотел стать добровольцем, но может лишиться работы: длительный отпуск ему не дают и сохранение должности не гарантируют.

    — Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство России необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто, — цитирует Пескова РИА Новости.

    Поправки в законодательство должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении должности добровольца.

    Путин разрешил первые сделки по выкупу долей российских компаний у недружественных иностранцев

    Путин разрешил «УГМК-Инвест» приобрести активы у британской Petropavlovsk PLC, а дочернему предприятию «Новатэка» — купить у французской TotalEnergies долю в «Тернефтегазе». Такие разрешения нужны после того, как вступил в силу запрет на сделки с долями в российских компаниях, принадлежащих собственникам из недружественных стран. Это первые специальные разрешения президента, выданные после того, как этот запрет начал действовать. Как сообщает РБК, обе сделки были анонсированы ранее.

    В Латвии хотят отделить православную церковь от Московского патриархата

    Президент Латвии Эгил Левитс внес в Сейм законопроект об изменении статуса Латвийской православной церкви. Он рассчитывает восстановить исторический статус ЛПЦ, что исключит любую власть над ней патриарха Московского.

    — Отказ от какой-либо связи с патриархом Московским является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности, — подчеркнул президент.

    Истории добровольцев и их семей вы <a href="https://72.ru/text/longread/2022/08/15/71563838/" class="_ io-leave-page" target="_blank">найдете в этом материале</a>
    Истории добровольцев и их семей вы найдете в этом материалеФото: Ирина Шарова / 72.RU

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    Владимир ПутинЛатвияРПЦДобровольцыПравославиеРелигияСанкцииЦерковьРоссия и УкраинаСпецоперация на УкраинеНедружественные страныШон ПеннБен Стиллер

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