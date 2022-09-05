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    Задумавшийся водитель «Шевроле» собрал массовую аварию на Дунайском

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    Массовое ДТП затруднило движение на одном из перекрестков Фрунзенского района Петербурга вечером 5 сентября. Досталось как минимум шести машинам.

    Авария произошла на перекрестке Дунайского проспекта и Будапештской улицы, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» один из участников ДТП Павел. На кадрах с места аварии видно шесть поврежденных машин: Volkswagen, «Ладу», Audi, Chevrolet Malibu, Toyota Land Cruiser и Great Wall.

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    Сильнее всего досталось «Шевроле». По словам Павла, именно водитель «Малибу» собрал всю кучу-малу: «Задумался, говорит». Судя по фото, в одной из машин пострадала девушка. Информация о произошедшем уточняется.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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