Задумавшийся водитель «Шевроле» собрал массовую аварию на Дунайском

Массовое ДТП затруднило движение на одном из перекрестков Фрунзенского района Петербурга вечером 5 сентября. Досталось как минимум шести машинам.
Авария произошла на перекрестке Дунайского проспекта и Будапештской улицы, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» один из участников ДТП Павел. На кадрах с места аварии видно шесть поврежденных машин: Volkswagen, «Ладу», Audi, Chevrolet Malibu, Toyota Land Cruiser и Great Wall.
Сильнее всего досталось «Шевроле». По словам Павла, именно водитель «Малибу» собрал всю кучу-малу: «Задумался, говорит». Судя по фото, в одной из машин пострадала девушка. Информация о произошедшем уточняется.