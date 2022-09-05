Исследование: Россияне чаще помогают тем, кого лично знают, и детям

Россияне в большинстве своём предпочитают помогать тем, кого знают лично, главные получатели пожертвований — дети, а основной мотив совершения пожертвований — желание почувствовать возможность влиять на ситуацию. Таковы данные исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с благотворительным фондом «Обнажённые сердца». Опрос, в котором приняли участие 1600 человек в различных регионах страны, проводился в преддверии Международного дня благотворительности. Он отмечается 5 сентября.

Более половины наших сограждан сообщили, что за последний год-полтора они на безвозмездной основе передавали вещи, товары своим родственникам, друзьям, знакомым; благотворительным фондам такую помощь россияне оказывали значительно реже (53% vs 32%). Помогали своему окружению финансово за последнее время также 53%, переводили деньги в благотворительную организацию — каждый пятый (20%). Примерно такая же доля опрошенных оказывали адресную помощь нуждающимся, перечисляя деньги непосредственно им (21%). Каждому второму доводилось оказывать своим близким различного рода услуги на безвозмездной основе (52%), делали подобное для благотворительных фондов 9%.

Таким образом, помощь своему окружению (финансовую, в натуральной форме или в виде услуг) в общей сложности оказывали 79% россиян; незнакомым людям — каждый второй (52%). За последние год-полтора треть наших сограждан оказывали финансовую помощь незнакомым людям (33%). Главным получателем их пожертвований были дети (66% среди тех, кто жертвовал деньги): 57% декларируют, что за последний год перечисляли деньги детям с тяжелыми заболеваниями, 23% — с особенностями развития, 16% — детям-сиротам. Вдвое меньше благотворителей за этот период оказывали финансовую помощь взрослым (35%); с тяжелыми заболеваниями — 12% и особенностями развития (3%), пожилым людям (18%), военным (3%). Животным помогали еще 27%, а различным организациям (религиозным, экологическим, правозащитным и пр.) — 18%.

В группе тех, кто за последний год жертвовал деньги незнакомым людям, эта практика носила преимущественно единовременный характер. Каждый второй благотворитель переводил денежные средства путем разового онлайн-платежа по реквизитам или через форму на сайте (50%), средняя сумма финансовой помощи составила 853 рубля. Треть совершали пожертвования через СМС-сообщения (33%), потратив на это в среднем 285 рублей. Самое крупное пожертвование за последний год они совершали наличными непосредственно получателю (в среднем 1 113 рублей, 32%). Еще 28% приобретали товары или услуги, часть выручки от которых идет на благотворительность, средняя сумма пожертвования таким способом составила 652 рубля. Четверть благотворителей оказывали финансовую помощь через ящик пожертвований (25%, 311 рублей).

Желание почувствовать возможность влиять на ситуацию — основной мотив совершения пожертвований (57% в группе тех, кто жертвовал деньги незнакомым людям). Ответили, что хотят помочь конкретному человеку/ организации 38%, каждый пятый хочет чувствовать, что может что-то изменить (21%), 13% — решить общественную проблему. Второй по популярности мотив — воплощение нормативных установок с ориентацией на окружение (55%). Считают, что тем, кто делает хорошие дела, добро возвращается, 37%; 18% — что, добившись успеха, человек должен делиться с другими, 9% — что в современном обществе жертвовать деньги похвально; 7% — что так принято среди людей, которые пользуются их уважением. Для каждого пятого совершение благотворительных пожертвований — это способ наполнить свою жизнь смыслом («хочу быть причастным к чему-то важному» — 17%, «это наполняет мою жизнь смыслом» — 7%). Еще 17% ответили, что им сложно думать о людях, которые испытывают страдания (17%).

Уровень доверия россиян к известным им благотворительным организациям и фондам относительно высокий — в той или иной степени им доверяют 30%. Доля выше среди молодых людей 18–34 лет (40–37%) и россиян, оценивающих свое материальное положение как хорошее и очень хорошее (38%). Показатель также связан с наличием опыта взаимодействия с благотворительными организациями: в группе тех, кто получал любую помощь от НКО и имеет в окружении реципиентов, уровень доверия составляет 41%. Нет доверия к благотворительным фондам и организациям у четверти наших сограждан (24%). В числе ключевых причин — непрозрачность, бесконтрольность их деятельности (23% среди тех, кто не доверяет), воровство денежных средств (20%), вероятность обмана (15%); каждый восьмой назвал недостаток информации о благотворительных организациях, свою слабую информированность об их деятельности (12%). Не определились со своим отношением к НКО еще 24% — они отчасти доверяют им, отчасти — нет. Каждый пятый вовсе не знаком с подобными организациями (19%).