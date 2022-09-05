Сгорел на работе. На вантовом мосту тушили такси

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Пожар на вантовом мосту затруднил движение на внешнем кольце КАД. Машину потушили, но хвост пробки все еще тянется на несколько километров.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В 16:13 5 сентября в МЧС поступила информация о пожаре на Большом Обуховском мосту в Невском районе Петербурга, сообщает пресс-службу ведомства. На внешнем кольце КАД загорелся автомобиль KIA Optima сервиса «Яндекс.Такси». На кадрах, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что до приезда пожарных машину пытались потушить огнетушителями, на видео можно насчитать как минимум четыре машины, остановившиеся помочь.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Пожар локализовали в 16:21. У «КИА» выгорел моторный отсек. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
По данным «Яндекс.Пробок», на внешнем кольце КАД скопился затор длиной более 6 километров. Пробка тянется почти от Витебского проспекта до вантового моста.