Катар в преддверии ЧМ-2022 упростил правила въезда туристов

Власти Катара приняли решение максимально облегчить условия въезда для иностранных туристов в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года. Теперь в страну могут приезжать путешественники вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Соответствующее решение вступило в силу накануне, сообщает 5 сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР).
До этого дня предъявление сертификата о вакцинации было обязательным условием для въезда в страну. В то же время попасть в Катар можно было и без этого документа, но тогда бы туристу потребовалось пройти обязательный недельный карантин.
Теперь же для въезда в ближневосточное государство всем путешественникам, включая детей любого возраста, необходимо будет предъявить один из двух документов — отрицательный ПЦР-тест либо экспресс-тест с отрицательным результатом (Rapid Antigen Test). Эти документы являются обязательными и для вакцинированных туристов. При этом ПЦР-тест с отрицательным результатом действителен не более 48 часов (RAT — не более 24 часов) на момент вылета рейса из России в Доху, должен быть сделан в аккредитованных властями РФ медицинских учреждениях, а справка с результатом теста должна быть предоставлена на английском языке.
Напомним, что с 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдёт финальная часть ЧМ-2022. Сборная России по футболу для участия в турнире должна была играть в стыковых матчах, однако из-за начала боевых действий на Украине её от соревнований отстранили.