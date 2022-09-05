Катар в преддверии ЧМ-2022 упростил правила въезда туристов

Власти Катара приняли решение максимально облегчить условия въезда для иностранных туристов в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года. Теперь в страну могут приезжать путешественники вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Соответствующее решение вступило в силу накануне, сообщает 5 сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР).



До этого дня предъявление сертификата о вакцинации было обязательным условием для въезда в страну. В то же время попасть в Катар можно было и без этого документа, но тогда бы туристу потребовалось пройти обязательный недельный карантин.

