    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 10

    3 м/с, сев

    771мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.37eur60.22
    22 года Ивану СафроновуПервые уроки "о важном"Смерть на КлючевскомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Катар в преддверии ЧМ-2022 упростил правила въезда туристов

    555
    обсудить

    Власти Катара приняли решение максимально облегчить условия въезда для иностранных туристов в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года. Теперь в страну могут приезжать путешественники вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Соответствующее решение вступило в силу накануне, сообщает 5 сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    До этого дня предъявление сертификата о вакцинации было обязательным условием для въезда в страну. В то же время попасть в Катар можно было и без этого документа, но тогда бы туристу потребовалось пройти обязательный недельный карантин.

    Теперь же для въезда в ближневосточное государство всем путешественникам, включая детей любого возраста, необходимо будет предъявить один из двух документов — отрицательный ПЦР-тест либо экспресс-тест с отрицательным результатом (Rapid Antigen Test). Эти документы являются обязательными и для вакцинированных туристов. При этом ПЦР-тест с отрицательным результатом действителен не более 48 часов (RAT — не более 24 часов) на момент вылета рейса из России в Доху, должен быть сделан в аккредитованных властями РФ медицинских учреждениях, а справка с результатом теста должна быть предоставлена на английском языке.

    Напомним, что с 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдёт финальная часть ЧМ-2022. Сборная России по футболу для участия в турнире должна была играть в стыковых матчах, однако из-за начала боевых действий на Украине её от соревнований отстранили.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close