Правительство запускает промышленную ипотеку: кредиты выдадут под 5%, инновационным компаниям — под 3% годовых

На заседании Правительства РФ объявили о запуске нового инструмента поддержки предприятий — промышленная ипотека, которая позволит снизить ставку на покупку недвижимости под производства. Предприятия смогут взять до 500 млн рублей по ставке 3–5% годовых, сообщается на сайте Правительства РФ.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений — а это, как правило, весьма затратная часть сметы, а значит, поддержать интерес к расширению производства и запуску перспективных проектов. Глава Минпромторга Денис Мантуров, в свою очередь, пояснил, что кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. При этом для инновационных технологических компаний (их реестр формирует Минэкономразвития) ставка будет ещё ниже — 3%.