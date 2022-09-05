Правительство запускает промышленную ипотеку: кредиты выдадут под 5%, инновационным компаниям — под 3% годовых

На заседании Правительства РФ объявили о запуске нового инструмента поддержки предприятий — промышленная ипотека, которая позволит снизить ставку на покупку недвижимости под производства. Предприятия смогут взять до 500 млн рублей по ставке 3–5% годовых, сообщается на сайте Правительства РФ.
Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений — а это, как правило, весьма затратная часть сметы, а значит, поддержать интерес к расширению производства и запуску перспективных проектов. Глава Минпромторга Денис Мантуров, в свою очередь, пояснил, что кредиты на покупку площадок, обеспеченных инфраструктурой, будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. При этом для инновационных технологических компаний (их реестр формирует Минэкономразвития) ставка будет ещё ниже — 3%.
Ожидается, что верхняя планка льготного кредита будет установлена на уровне 500 млн рублей, что должно обеспечить приобретение до 10 тыс. кв. м производственной недвижимости. «Примерно столько достаточно на сегодняшний день для размещения небольшого, среднего размера завода либо нескольких цехов крупного предприятия», — отметил Мантуров. Первый отбор компаний для ипотеки планируется произвести в следующем квартале.
В крупнейших банках отметили, что готовы подключиться к реализации новой госпрограммы. Как отметили в пресс-службе ВТБ, промышленная ипотека простимулирует запуск новых и модернизацию действующих производств, поможет увеличить выпуск качественной отечественной продукции, будет способствовать дальнейшему развитию импортозамещения в стране. «Программа позволит клиентам привлекать долгосрочное финансирование на льготных условиях, существенно ниже текущего уровня кредитной ставки по рынку. На наш взгляд, эти условия отвечают ключевой потребности промышленных предприятий в «длинных» и недорогих кредитах, поэтому станут эффективной мерой поддержки промышленности в текущей экономической ситуации», — прокомментировали в банке.