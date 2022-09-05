Торги на бирже и выкуп иностранцами: банки рассматривают варианты разблокировки активов розничных клиентов

Глава ВТБ Андрей Костин обозначил несколько путей разблокировки ценных бумаг розничных инвесторов, которые оказались замороженными из-за западных санкций. Среди них возможность выкупа для иностранных держателей счетов типа С, а также открытие торгов на СПб бирже некоторыми иностранными бумагами, сообщил он в интервью «Ведомостям» накануне ВЭФ-2022.

По словам Андрея Костина, до тех пор, пока проблема разблокировки средств розничных инвесторов не будет решена, нельзя говорить о восстановлении доверия к фондовому рынку и о его перспективах как источника инвестиционного ресурса. Сейчас сформирована программа по разблокированию бумаг, одобренная правительством и ЦБ. «Наиболее предпочтительный, на наш взгляд, следующий: разрешить иностранным держателям счетов типа С использовать средства с них на выкуп бумаг иностранных эмитентов у россиян по рыночной цене на нашем рынке, разрешить им поэтапную продажу российских акций на внутреннем рынке, а на вырученные средства целенаправленно выкупать у российских инвесторов иностранные ценные бумаги, заблокированные в российских депозитариях в связи с действиями Euroclear и иных вышестоящих иностранных депозитариев по отношению к нему», — заявил глава банка ВТБ.