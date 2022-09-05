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    Торги на бирже и выкуп иностранцами: банки рассматривают варианты разблокировки активов розничных клиентов

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    Глава ВТБ Андрей Костин обозначил несколько путей разблокировки ценных бумаг розничных инвесторов, которые оказались замороженными из-за западных санкций. Среди них возможность выкупа для иностранных держателей счетов типа С, а также открытие торгов на СПб бирже некоторыми иностранными бумагами, сообщил он в интервью «Ведомостям» накануне ВЭФ-2022.

    По словам Андрея Костина, до тех пор, пока проблема разблокировки средств розничных инвесторов не будет решена, нельзя говорить о восстановлении доверия к фондовому рынку и о его перспективах как источника инвестиционного ресурса. Сейчас сформирована программа по разблокированию бумаг, одобренная правительством и ЦБ. «Наиболее предпочтительный, на наш взгляд, следующий: разрешить иностранным держателям счетов типа С использовать средства с них на выкуп бумаг иностранных эмитентов у россиян по рыночной цене на нашем рынке, разрешить им поэтапную продажу российских акций на внутреннем рынке, а на вырученные средства целенаправленно выкупать у российских инвесторов иностранные ценные бумаги, заблокированные в российских депозитариях в связи с действиями Euroclear и иных вышестоящих иностранных депозитариев по отношению к нему», — заявил глава банка ВТБ.

    Также Костин считает правильным в дальнейшем открыть торги на СПБ бирже теми иностранным бумагами, которые в настоящий момент учитываются в расчетном депозитарии биржи на неторговых разделах. «Клиенты, покупавшие ценные бумаги на российской площадке, должны иметь возможность их там же реализовать при желании, в том числе с расчётами в рублях», — заметил Костин.

    Напомним, что весной иностранные ценные бумаги около 5 млн российских частных инвесторов оказались заблокированы, из них около 500 тысяч были клиентами ВТБ, попавшего под санкции раньше других крупных банков.

    Замороженными оказались и российские бумаги, которые учитывались в зарубежной финансовой инфраструктуре. По оценке Андрея Костина, предложенные меры позволяют вывести из-под заморозки примерно 30% активов. Например, у российских эмитентов уже появилась возможность перевести ценные бумаги (как акции, так и облигации) в российскую систему учёта и так восстановить в правах тех владельцев, кто держал бумаги за рубежом. Также появилась возможность получать купонные выплаты в рублях в обход иностранных депозитариев и ряд других значительных изменений законодательства.

    Андрей Костин, в свою очередь, предложил обсудить возможность внесение поправок в 430-й Указ президента. «Если нужно, стоит внести поправки — чтобы держатель российской ценной бумаги, выраженной в долларах, в евро, смог переоформить ее и сделать новацию на российскую бумагу в рублях. В противном случае эмитент должен выкупить эту бумагу», — сказал он.

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