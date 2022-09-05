Две легковые не поделили Краснопутиловскую. Жертвой ДТП пал столб

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Автомобиль улетел в столб после ДТП в Кировском районе Петербурга днем 5 сентября. Машине досталось сильно, но людям повезло.
У дома 65 по Краснопутиловской улице легковой автомобиль вылетел с дороги и свалил фонарный столб на газоне, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, там столкнулись два автомобиля. В результате один из них влетел в столб.
По данным главка, ДТП обошлось без пострадавших.