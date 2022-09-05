Банки ищут альтернативу европейским банкоматам в Китае

Первые китайские банкоматы установит банк ВТБ в Москве осенью 2022 года в качестве пилотного проекта. Если они хорошо себя покажут в эксплуатации, то китайские поставщики могут стать альтернативой западным вендорам, ушедшим с российского рынка.

Как сообщили в банке, банкоматы из КНР прошли летом тестирование, чтобы адаптировать их функционал к потребностям российских потребителей. Пять тестовых устройств разместят в Москве: в отделениях банка и один — на территории транспортно-пересадочного узла.