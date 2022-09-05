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    Банки ищут альтернативу европейским банкоматам в Китае

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    Первые китайские банкоматы установит банк ВТБ в Москве осенью 2022 года в качестве пилотного проекта. Если они хорошо себя покажут в эксплуатации, то китайские поставщики могут стать альтернативой западным вендорам, ушедшим с российского рынка.

    Как сообщили в банке, банкоматы из КНР прошли летом тестирование, чтобы адаптировать их функционал к потребностям российских потребителей. Пять тестовых устройств разместят в Москве: в отделениях банка и один — на территории транспортно-пересадочного узла.

    Как сообщил на ВЭФ-2022 заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, ежегодно в сети устанавливается более тысячи новых устройств самообслуживания, поэтому новые модели разных компаний тестируются регулярно. Если 2–3 месяца пилотной эксплуатации пройдут успешно, то к концу года начнется их массовое внедрение. Всего сейчас в банкоматной сети банка 14,4 тыс. устройств самообслуживания, из них 2,2 тыс. — из Южной Кореи.

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