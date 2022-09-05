Путин: Перекрытие поставок газа — не лучший способ решения глобальных проблем

Для решения глобальных экологических проблем Европа выбрала не лучший способ: обрезать поставки газа и вернуть использование угля. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на экологическом форуме, проходящем на Камчатке.



«А если забежать вперед, получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, — это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).