Олимпийская чемпионка Софья Позднякова разводится с мужем-саблистом, сбежавшим в США

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Позднякова решила подать на развод с четырехкратным чемпионом мира среди юниоров по фехтованию Константином Лохановым. Как сообщает 5 сентября «Матч ТВ», Лоханов несколько месяцев назад переехал в США и возвращаться в Россию не собирается.

Пара сыграла свадьбу в сентябре 2020 года. 23-летний Лоханов считался одним из самых перспективных саблистов в мире, однако на Олимпиаде в Токио выступил неудачно, не сумев выйти в 1/8 финала. В то же время Позднякова стала на тех Играх двукратной олимпийской чемпионкой.