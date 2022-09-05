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    Олимпийская чемпионка Софья Позднякова разводится с мужем-саблистом, сбежавшим в США

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    11 комментариев

    Двукратная олимпийская чемпионка Софья Позднякова решила подать на развод с четырехкратным чемпионом мира среди юниоров по фехтованию Константином Лохановым. Как сообщает 5 сентября «Матч ТВ», Лоханов несколько месяцев назад переехал в США и возвращаться в Россию не собирается.

    Пара сыграла свадьбу в сентябре 2020 года. 23-летний Лоханов считался одним из самых перспективных саблистов в мире, однако на Олимпиаде в Токио выступил неудачно, не сумев выйти в 1/8 финала. В то же время Позднякова стала на тех Играх двукратной олимпийской чемпионкой.

    После Олимпиады врачи посоветовали Лоханову завершить карьеру из-за травмы. Несколько месяцев назад он уехал в США, чтобы начать там тренерскую карьеру. То же самое он предложил сделать и жене, но та отказалась.

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    Комментарии 11

    07A05 Сен 2022 в 15:00
    Трус!
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