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    Мультимедийная заметка

    Праздник в каждый двор: как в новых жилых комплексах прошел День Знаний

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    Фото: freepik.com
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    Жители нескольких жилых комплексов отпраздновали 1 сентября прямо во дворе.

    Вместе с Незнайкой и Знайкой встретили праздник жители «Калина парка», «Калейдоскопа» и «CINEMA». В ЖК «Цивилизация» и «Цивилизация на Неве» зрителей развлекали братья ученые, а в «Riviere Noire» собравшихся веселили пираты Джек и Роже.

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    Главное внимание, конечно, было уделено детям: для них устроили забавные конкурсы. За правильные ответы ведущие вручали наборы фломастеров, альбомы для рисования и другие подарки.

    Фото: пресс-служба ЛСР
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    Ребята учились делать красивые и уникальные вещи своими руками: под руководством художника украшали пеналы для школьных принадлежностей и сумки для сменной обуви. Впрочем, украсить можно было не только вещи, но и собственное лицо с помощью полюбившегося многим — и не только маленьким — аквагрима.

    Праздник для детей и их родителей устроили управляющие компании «Эталон сервис», «Комфорт сервис» и «СКВ СПб», входящие в Группу ЛСР.

    ПАО «Группа ЛСР», lsrgroup.ru

    Фото: freepik.com
    Фото: пресс-служба ЛСР

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