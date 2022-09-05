КАД между ЗСД и Парашютной полностью перекроют четыре раза за ночь

На севере Петербурга в ночь с 6 на 7 сентября вновь будут полностью перекрывать движение по кольцевой автодороге. Там продолжают демонтировать опоры для дорожных знаков.
Ночью 7 сентября на 12-м километре КАД, между развязками с ЗСД и Парашютной улицей, полностью перекроют движение как по внешнему, так и по внутреннему кольцу, сообщает 5 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Транспорт будут останавливать четыре раза:
- с 1:00 до 1:15;
- с 2:30 до 2:45;
- с 4:00 до 4:15;
- с 5:30 до 5:45.
П-образную металлическую опору с дорожными знаками убирают в рамках строительства примыкания к развязке КАД с Парашютной проектируемой дороги к аэродрому Левашово. Она проходит над всей проезжей частью, и для безопасности участников движения во время демонтажа ригеля конструкции проезд необходимо перекрыть. Чтобы не провоцировать лишних пробок, работы ведутся ночью. Выполняет их АО «АБЗ-Дорстрой».