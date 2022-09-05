КАД между ЗСД и Парашютной полностью перекроют четыре раза за ночь

На севере Петербурга в ночь с 6 на 7 сентября вновь будут полностью перекрывать движение по кольцевой автодороге. Там продолжают демонтировать опоры для дорожных знаков.



Ночью 7 сентября на 12-м километре КАД, между развязками с ЗСД и Парашютной улицей, полностью перекроют движение как по внешнему, так и по внутреннему кольцу, сообщает 5 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Транспорт будут останавливать четыре раза: