На юго-западе Петербурга открылось движение по двум новым улицам

На юго-западе Петербурга открылись для движения автомобилей первые участки новых улиц — Владимира Пчелинцева и Ивана Куликова.



Как сообщают в холдинге Setl Group, обе улицы будут двусторонними. Улица Владимира Пчелинцева длиной 220 метров проложена к югу от проспекта Ветеранов, до перекрестка с улицей Ивана Куликова.



Что касается улицы Ивана Куликова, то она расположена между домами первой-второй и третьей-четвертой очередей ЖК «Солнечный город. Резиденции».

