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    На юго-западе Петербурга открылось движение по двум новым улицам

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    На юго-западе Петербурга открылись для движения автомобилей первые участки новых улиц — Владимира Пчелинцева и Ивана Куликова.

    Как сообщают в холдинге Setl Group, обе улицы будут двусторонними. Улица Владимира Пчелинцева длиной 220 метров проложена к югу от проспекта Ветеранов, до перекрестка с улицей Ивана Куликова.

    Что касается улицы Ивана Куликова, то она расположена между домами первой-второй и третьей-четвертой очередей ЖК «Солнечный город. Резиденции».

    Планируется, что далее улицу Владимира Пчелинцева будут продлевать на юг, а улицу Ивана Куликова застройщики проложат до перекрестка с проспектом Буденного.

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