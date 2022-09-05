Нефтегазовые доходы бюджета России в августе оказались на 86 млрд рублей выше прогноза

Объем полученных российским бюджетом нефтегазовых доходов в августе превысил ожидания. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Минфина РФ.
В августе ведомство прогнозировало дополнительные нефтегазовые доходы в размере 359,5 млрд рублей, но их объем оказался почти на 86 млрд рублей больше.
В сентябре Минфин ожидает поступления 403,4 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, связанных с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем.
Таким образом, совокупный объем дополнительных нефтегазовых доходов, которые министерство, согласно бюджетному правилу, должно было бы направить на покупку золота и валюты, составляет 489,3 млрд рублей. Однако из-за приостановки действия отдельных положений бюджетных правил покупать на эти средства золото и валюту не будут. Такие операции не производятся с марта 2022 года.