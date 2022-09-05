Эксперт расскажет, почему мы запоминаем плохое, верим рекламе и о других ошибках мышления

Детективы мы любим не только за загадку, но и потому что к негативному, плохому, мозг относится внимательнее, чем к хорошему. Отсюда одна из ошибок мышления — склонность думать, что «все плохо». Этой и другим ошибкам мышления посвящен 8 сентября очередной ИЦАЭ ОПЕН от Информационного центра по атомной энергии. Бесплатно. 12+

Думание — очень энергозатратная вещь, мозг старается экономить энергию, поэтому «компонует» усвоенное в шаблоны. Отсюда «все мужики сво…», «баба за рулем…» и прочее. Другую особенность мозга — тягу выбирать знакомое — использует реклама: ее задача — сделать так, чтобы в магазине вы выбрали продукт того бренда, который «узнаете». Еще одна ошибка мышления может стоить здоровья: то, что единицам процентов людей вакцинация от ковида не помогла, нас впечатляет гораздо больше, чем подавляющее большинство спасенных. Все эти и десятки других «ловушек» сознания — обратная сторона вполне спасительного механизма: разбирай мы любую информацию критически — потонули бы в этом бурном, непрерывном потоке. Но важно понимать, когда такой механизм может навредить. Поймать себя на ошибках мышления в повседневной суете бывает трудно, но на их основе мы порой принимаем ответственные решения, а нередко чья-то ошибка приводит к массовому распространению дезинформации.

В 18:00 перед лекцией можно изучить экспозицию по атомной энергии — заодно усомниться в представлениях (нередко ошибочных) о ней. А в 19:30 Елена Артоцеменко, когнитивный исследователь, филолог, сотрудник ВШЭ, расскажет про ошибки мышления. Вместе с экспертом попробуем отследить их на собственном примере и обсудим, как от них избавляться.



Встречаемся 8 сентября по адресу: Аэродромная ул., 4 (3-й этаж). Регистрация на сайте ИЦАЭ (в разделе Петербурга). Начало в 18:30.



Александра Шеромова

