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    Трассу «Кола» перекроют почти на час, чтобы развести Ладожский мост

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Водителям на федеральной трассе «Кола» под Петербургом утром 6 сентября придется подождать, пока вниз по Неве пройдет теплоход. Движение остановят на время разводки моста.

    С 10:00 до 10:45 вторника для пропуска по Неве теплохода «Северянка» с максимальным высотным габаритом 21,5 метра разведут Ладожский мост, расположенный на 40-м километре трассы Р-21 «Кола», рядом с деревней Марьино Кировского района Ленобласти, сообщает 5 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение автомобильного транспорта на это время будет полностью перекрыто.

    Ладожский мост разводят при температуре воздуха не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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