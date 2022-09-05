Трассу «Кола» перекроют почти на час, чтобы развести Ладожский мост

Водителям на федеральной трассе «Кола» под Петербургом утром 6 сентября придется подождать, пока вниз по Неве пройдет теплоход. Движение остановят на время разводки моста.



С 10:00 до 10:45 вторника для пропуска по Неве теплохода «Северянка» с максимальным высотным габаритом 21,5 метра разведут Ладожский мост, расположенный на 40-м километре трассы Р-21 «Кола», рядом с деревней Марьино Кировского района Ленобласти, сообщает 5 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение автомобильного транспорта на это время будет полностью перекрыто.