В первый понедельник сентября водители «грелись» друг об друга в пробках

Утро 5 сентября встретило петербургских водителей пробками, от которых за лето успели отвыкнуть. По данным «Яндекса», загруженность городских дорог составила 6 баллов вместо обычных четырех. Напряжения добавляли и сами водители, находя друг друга даже на ровной прямой улице.



На Витебском проспекте в направлении от Лиговского проспекта к улице Емельянова в левом ряду столкнулись две легковые машины, одна из них — такси, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр. Другим водителям пришлось тесниться в одну полосу.