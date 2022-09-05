В первый понедельник сентября водители «грелись» друг об друга в пробках

Утро 5 сентября встретило петербургских водителей пробками, от которых за лето успели отвыкнуть. По данным «Яндекса», загруженность городских дорог составила 6 баллов вместо обычных четырех. Напряжения добавляли и сами водители, находя друг друга даже на ровной прямой улице.
На Витебском проспекте в направлении от Лиговского проспекта к улице Емельянова в левом ряду столкнулись две легковые машины, одна из них — такси, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр. Другим водителям пришлось тесниться в одну полосу.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Еще две легковые не поделили прямую дорогу на Софийской улице, возле дома 79, в сторону проспекта Александровской Фермы. «Слепое перестроение одной дамы сделало недобрым утро второй», — комментирует очевидец Кирилл.
На пересечении улицы Оптиков и Туристской улицы не разъехались легковая и внедорожник, сообщают в группе. Водитель Suzuki повернул налево и поймал Nissan в правый бок.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На пересечении улицы Руднева и Актерского проезда пробку из автобусов и легковых собрал неудачный маневр фуры, пишет Сергей. Водитель большегруза с белорусскими номерами попытался то ли повернуть, то ли развернуться и задел прицепом припаркованный Opel Astra. В итоге проезд на время оказался полностью перегорожен.
На Гражданском проспекте, на углу с улицей Верности, в ДТП попала мотоциклистка. «Барышня грустит над своим железным конем. Проезд затруднён», — сообщает Роман.
Самыми загруженными улицами Петербурга этим утром были проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр, а также шоссе Революции и Рябовское шоссе к КАД, там собрались 8-балльные пробки. А крупнейшие заторы скопились:
- на внешнем кольце КАД — 11,5 км от Рябовского шоссе до проспекта Культуры;
- на Пулковском шоссе — 5,5 км от мемориального комплекса «Пулковский рубеж» до КАД;
- на внутреннем кольце КАД — 5,2 км от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе;
- на Новоприозерском шоссе и проспекте Энгельса — 5,2 км от Ленинградского шоссе до Суздальского проспекта;
- на Витебском проспекте — 4,8 км от проспекта Славы до Воздухоплавательной улицы.