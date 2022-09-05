    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 8

    3 м/с, сев

    771мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.37eur60.22
    Собака застрелила охотникаПрогулять «Разговор о важном»?"Зенит" обыграл "Спартак"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В первый понедельник сентября водители «грелись» друг об друга в пробках

    1383
    обсудить

    Утро 5 сентября встретило петербургских водителей пробками, от которых за лето успели отвыкнуть. По данным «Яндекса», загруженность городских дорог составила 6 баллов вместо обычных четырех. Напряжения добавляли и сами водители, находя друг друга даже на ровной прямой улице.

    На Витебском проспекте в направлении от Лиговского проспекта к улице Емельянова в левом ряду столкнулись две легковые машины, одна из них — такси, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Александр. Другим водителям пришлось тесниться в одну полосу.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Еще две легковые не поделили прямую дорогу на Софийской улице, возле дома 79, в сторону проспекта Александровской Фермы. «Слепое перестроение одной дамы сделало недобрым утро второй», — комментирует очевидец Кирилл.

    »ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

    На пересечении улицы Оптиков и Туристской улицы не разъехались легковая и внедорожник, сообщают в группе. Водитель Suzuki повернул налево и поймал Nissan в правый бок.

    ПоделитьсяПоделиться

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На пересечении улицы Руднева и Актерского проезда пробку из автобусов и легковых собрал неудачный маневр фуры, пишет Сергей. Водитель большегруза с белорусскими номерами попытался то ли повернуть, то ли развернуться и задел прицепом припаркованный Opel Astra. В итоге проезд на время оказался полностью перегорожен.

    На Гражданском проспекте, на углу с улицей Верности, в ДТП попала мотоциклистка. «Барышня грустит над своим железным конем. Проезд затруднён», — сообщает Роман.

    ПоделитьсяПоделиться

    Самыми загруженными улицами Петербурга этим утром были проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр, а также шоссе Революции и Рябовское шоссе к КАД, там собрались 8-балльные пробки. А крупнейшие заторы скопились:

    • на внешнем кольце КАД — 11,5 км от Рябовского шоссе до проспекта Культуры;
    • на Пулковском шоссе — 5,5 км от мемориального комплекса «Пулковский рубеж» до КАД;
    • на внутреннем кольце КАД — 5,2 км от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе;
    • на Новоприозерском шоссе и проспекте Энгельса — 5,2 км от Ленинградского шоссе до Суздальского проспекта;
    • на Витебском проспекте — 4,8 км от проспекта Славы до Воздухоплавательной улицы.
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close