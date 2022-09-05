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    В Колпинском районе открылась новая школа с бассейном

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    В Колпинском районе, на улице Понтонной, в прошедшие выходные открылась новая школа на 375 учеников. Трехэтажное здание станет второй площадкой уже функционирующей в Колпино школы № 455. Как сообщают в ГК «Ленстройтрест», школу строили по индивидуальному проекту и ввели в эксплуатацию досрочно летом. Школу с визитом посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

    Фото: Предоставлено ГК «Ленстройтрест»
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    Пространство здания разделено на функциональные зоны, перемещаться внутри помогает навигация. Для начальных и старших классов в школе — два отдельных блока. Помимо учебных кабинетов в здании современная библиотека с многофункциональными зонами и книгохранилищем, кабинет информатики, столовая, актовый и спортивные залы, а также бассейн.

    — Школа оборудована бассейном с размером чаши 25 на 8,5 метров, на пяти дорожках могут заниматься одновременно 25 учеников, — отметила генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева. — Мы предусмотрели здесь специальную систему подготовки очистки воды — с использованием станции ультрафиолета. Также идет дополнительная защита с использованием кварцевого песка.

    На территории школы, расположенной в квартале «Юттери», есть собственный стадион с беговыми дорожками, отдельные зоны для активных игр и отдыха, а также дорожка для прыжков в длину, волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле.

    Фото: Предоставлено ГК «Ленстройтрест»

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