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    Госорганы в РФ обязали вести аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

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    Российские государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны вести свои официальные аккаунты во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства 5 сентября.

    Правила вступают в силу с 1 декабря 2022 года. «Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из определенного правительством перечня», — говорится в сообщении.

    Речь идет о публикации в отечественных соцсетях отчетов о мероприятиях, комментариев об актуальных вопросах и прочем.

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