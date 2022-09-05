Замглавы Минтруда: Минимум 40% российских семей не могут взять никакую ипотеку

В России как минимум 40% семей не могут взять ипотеку, даже льготную. Об этом заявила первая замглавы Минтруда Ольга Баталина, передает 5 сентября ТАСС.
«По самым оптимистичным оценкам, минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить в силу недостаточности доходов и в силу того, что ипотечная нагрузка для таких семей избыточно велика», — рассказала она.
По словам Баталиной, ипотека является способом улучшения жилищных условий, но в ряде случаев она может стать сдерживающим фактором рождаемости. Например, долгосрочные финансовые обязательства могут войти в противоречие с решением о рождении очередного ребенка.
В России, по мнению первой замглавы Минтруда, сейчас «остро необходимы» иные формы мер поддержки по улучшению жилищных условий.