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    Замглавы Минтруда: Минимум 40% российских семей не могут взять никакую ипотеку

    2008
    18 комментариев

    В России как минимум 40% семей не могут взять ипотеку, даже льготную. Об этом заявила первая замглавы Минтруда Ольга Баталина, передает 5 сентября ТАСС.

    «По самым оптимистичным оценкам, минимум 40% семей не имеют возможности никакую ипотеку оформить в силу недостаточности доходов и в силу того, что ипотечная нагрузка для таких семей избыточно велика», — рассказала она.

    По словам Баталиной, ипотека является способом улучшения жилищных условий, но в ряде случаев она может стать сдерживающим фактором рождаемости. Например, долгосрочные финансовые обязательства могут войти в противоречие с решением о рождении очередного ребенка.

    В России, по мнению первой замглавы Минтруда, сейчас «остро необходимы» иные формы мер поддержки по улучшению жилищных условий.

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