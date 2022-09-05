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    Попова: Петербург прошел пиковые значения по COVID-19

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    Санкт-Петербург, Москва и Московская область прошли пиковые значения по COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает 5 сентября РИА Новости.

    «Лидерами снижения за последнюю неделю стали Санкт-Петербург, Московская область и Москва. Мы говорим о том, что здесь пиковые значения преодолены, дальше идет снижение», — сказала Попова на Восточном экономическом форуме журналистам.

    Как рассказала Попова, в России 66 субъектов демонстрируют рост по итогам прошедшей недели, в двух субъектах ситуация стабильная, а еще в семнадцати идет снижение.

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