Попова: Петербург прошел пиковые значения по COVID-19

Санкт-Петербург, Москва и Московская область прошли пиковые значения по COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает 5 сентября РИА Новости.

«Лидерами снижения за последнюю неделю стали Санкт-Петербург, Московская область и Москва. Мы говорим о том, что здесь пиковые значения преодолены, дальше идет снижение», — сказала Попова на Восточном экономическом форуме журналистам.



Как рассказала Попова, в России 66 субъектов демонстрируют рост по итогам прошедшей недели, в двух субъектах ситуация стабильная, а еще в семнадцати идет снижение.