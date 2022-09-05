    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, сев

    771мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.37eur60.22
    Собака застрелила охотникаПрогулять «Разговор о важном»?"Зенит" обыграл "Спартак"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Ищите синий пакет. Забывчивый пассажир метро в Петербурге мотивировал полицию на поиски его вещей

    2716
    2 комментария

    Покататься ночью на метро пришлось сотрудникам полиции, которые проигнорировали сообщение жителя Кировского района Петербурге о забытом в вагоне пакете.

    Первый звонок 49-летний петербуржец сделал в службу «112» около половины первого ночи накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 сентября. Он сообщил, что за полчаса до звонка ехал в метро и забыл на перегоне между станциями «Комендантский проспект» и «Старая деревня» синий пакет с личными документами.

    Еще через полчаса с того же телефона поступил звонок от мужчины, который не захотел представиться и сообщил, что в вагоне между станциями «Комендантский проспект» и «Старая деревня» лежит пакет, который якобы может взорваться. Присовокупив «ищите», мужчина повесил трубку.

    Сотрудники полиции осмотрели состав, но ничего взрывоопасного не нашли, как не нашли и синего пакета.

    Около трех утра полицейские пришли за подробностями о синем пакете на бульвар Новаторов, к местному жителю. После короткого разговора его увезли в отдел полиции, где для начала составили протокол о «мелком хулиганстве» и поместили в камеру.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close