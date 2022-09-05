Ищите синий пакет. Забывчивый пассажир метро в Петербурге мотивировал полицию на поиски его вещей

Первый звонок 49-летний петербуржец сделал в службу «112» около половины первого ночи накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 сентября. Он сообщил, что за полчаса до звонка ехал в метро и забыл на перегоне между станциями «Комендантский проспект» и «Старая деревня» синий пакет с личными документами.

Покататься ночью на метро пришлось сотрудникам полиции, которые проигнорировали сообщение жителя Кировского района Петербурге о забытом в вагоне пакете.

Еще через полчаса с того же телефона поступил звонок от мужчины, который не захотел представиться и сообщил, что в вагоне между станциями «Комендантский проспект» и «Старая деревня» лежит пакет, который якобы может взорваться. Присовокупив «ищите», мужчина повесил трубку.

Сотрудники полиции осмотрели состав, но ничего взрывоопасного не нашли, как не нашли и синего пакета.



Около трех утра полицейские пришли за подробностями о синем пакете на бульвар Новаторов, к местному жителю. После короткого разговора его увезли в отдел полиции, где для начала составили протокол о «мелком хулиганстве» и поместили в камеру.

