Суд приговорил хоккеиста Сулейманова за покупку военного билета

Пять лет условно получил хоккеист Анвар Сулейманов по делу о даче взятки сотруднику военкомата. Он не хотел служить в армии.

О приговоре, вынесеном в Уфе, сообщает ТАСС 5 сентября. Обвинение сочло одним из основных доказательств вины хоккеиста показания свидетеля, который сообщил, что Сулейманов сам искал варианты дачи взятки в обмен на военный билет. Его приговорили к пяти годам условно за попытку взяточничества — документ хоккеист так и не получил. Параллельно было возбуждено еще несколько аналогичных дел — получатель денег также был установлен.