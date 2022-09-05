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    Суд приговорил хоккеиста Сулейманова за покупку военного билета

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    Пять лет условно получил хоккеист Анвар Сулейманов по делу о даче взятки сотруднику военкомата. Он не хотел служить в армии.

    О приговоре, вынесеном в Уфе, сообщает ТАСС 5 сентября. Обвинение сочло одним из основных доказательств вины хоккеиста показания свидетеля, который сообщил, что Сулейманов сам искал варианты дачи взятки в обмен на военный билет. Его приговорили к пяти годам условно за попытку взяточничества — документ хоккеист так и не получил. Параллельно было возбуждено еще несколько аналогичных дел — получатель денег также был установлен.

    22-летний вратарь клуба «Салават Юлаев» признал вину.

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