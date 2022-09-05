Дипломат Чуров: Россия задумалась о полноценном наблюдении за американскими выборами

Российская миссия БДИПЧ может состоять из 500 человек, но это только в теории. Экс-глава ЦИК Владимир Чуров рассказал о намерении страны следить за выборами в США.

Слова Чурова, ныне посла по особым поручениям, 5 сентября приводит РИА Новости. Он отметил, что в теории состав российской миссии может достигать 500 человек. Разговоры о том, чтобы отправить в страну полноценную делегацию, пошли после доклада трех представителей ОБСЕ. Было предложено направить 100 долгосрочных и еще 400 краткосрочных членов миссии.