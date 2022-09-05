    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 6

    1 м/с, сев

    770мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.37eur60.22
    Собака застрелила охотникаПрогулять «Разговор о важном»?Куда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Дипломат Чуров: Россия задумалась о полноценном наблюдении за американскими выборами

    776
    6 комментариев

    Российская миссия БДИПЧ может состоять из 500 человек, но это только в теории. Экс-глава ЦИК Владимир Чуров рассказал о намерении страны следить за выборами в США.

    Слова Чурова, ныне посла по особым поручениям, 5 сентября приводит РИА Новости. Он отметил, что в теории состав российской миссии может достигать 500 человек. Разговоры о том, чтобы отправить в страну полноценную делегацию, пошли после доклада трех представителей ОБСЕ. Было предложено направить 100 долгосрочных и еще 400 краткосрочных членов миссии.

    Отмечается, что на бумаге состав миссии БДИПЧ может на 15 процентов быть российским, но на практике этого никогда не происходило.

    БДИПЧ — Бюро по демократическим вопросам и правам человека при ОБСЕ. Было создано специально для международного наблюдения на выборах.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close