Аттракцион с людьми рухнул с 15-метровой высоты в Индии

В индийском городе Мохали подвижная часть аттракциона «Башня свободного падения» рухнула вместе с людьми с высоты более 15 метров. Об этом 5 сентября сообщает местное издание Oneindia.

По предварительной информации, пострадали от 18 до 20 человек. Тяжелые травмы получили десять человек, их госпитализировали. В соцсетях появилось видео происшествия. На кадрах видно, как высотные качели постепенно пошли на снижение, а потом сорвались.



Медиков в парке не было, пришлось ждать их прибытия. Правоохранительные органы Индии расследуют причину происшествия.