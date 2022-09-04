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    В монастыре в Новомосковске из выгребной ямы извлекли собаку

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    Впечатляющую спасательную операцию провели тульские волонтёры на территории монастыря в Новомосковске. О ней рассказывается 4 сентября в сообществе «Поиск 71» «ВКонтакте».

    Сообщение с просьбой о помощи волонтёры получили, когда праздновали свадьбу. Они тут же отправились на место в город Новомосковск. Оказалось, что там в выгребную яму упала собака. Это не испугало спасателей: у них «есть всё для извлечения кого угодно откуда угодно», с том числе костюм химзащиты, в котором девушка-волонтёр спустилась в яму.

    Она связала пса верёвками, и его вытащили на поверхность. А дальше он начал сопротивляться: кусался и не давал снять верёвки. Помощник из числа сотрудников монастыря получил травмы и был госпитализирован. Освободить животное удалось только после того, как ему вкололи седативный препарат.

    «Осмотрев собаку, пришли к выводу, что с ней все хорошо. В ухе бирка. Отпускаем с Богом и разъезжаемся наконец-то отдыхать. <...> Огромная благодарность службе ЕДДС за принятие решения о передачи заявки, ведь спасение животных напрямую не оговорено в соглашении. Это еще раз доказывает, что операторы службы 112 чуткие люди! А наши девочки — отчаянные герои», — резюмируют спасатели.

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