В монастыре в Новомосковске из выгребной ямы извлекли собаку

Впечатляющую спасательную операцию провели тульские волонтёры на территории монастыря в Новомосковске. О ней рассказывается 4 сентября в сообществе «Поиск 71» «ВКонтакте».
Сообщение с просьбой о помощи волонтёры получили, когда праздновали свадьбу. Они тут же отправились на место в город Новомосковск. Оказалось, что там в выгребную яму упала собака. Это не испугало спасателей: у них «есть всё для извлечения кого угодно откуда угодно», с том числе костюм химзащиты, в котором девушка-волонтёр спустилась в яму.
Она связала пса верёвками, и его вытащили на поверхность. А дальше он начал сопротивляться: кусался и не давал снять верёвки. Помощник из числа сотрудников монастыря получил травмы и был госпитализирован. Освободить животное удалось только после того, как ему вкололи седативный препарат.
«Осмотрев собаку, пришли к выводу, что с ней все хорошо. В ухе бирка. Отпускаем с Богом и разъезжаемся наконец-то отдыхать. <...> Огромная благодарность службе ЕДДС за принятие решения о передачи заявки, ведь спасение животных напрямую не оговорено в соглашении. Это еще раз доказывает, что операторы службы 112 чуткие люди! А наши девочки — отчаянные герои», — резюмируют спасатели.