«Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком» в Москве

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 8 тура чемпионата РПЛ против «Спартака». Встреча проходила в Москве 4 сентября.
Петербуржцы выиграли со счетом 2:1. Первыми забили спартаковцы. Отличился на 21 минуте Александр Соболев. «Зенит» ответил на это голами Деяна Ловрена (48 минута) и Андрея Мостового (60).
Благодаря этой победе сине-бело-голубые сохранили первое место с 20 очками, опережая ближайших преследователей на три очка. Следующий матч «Зенит» проведет 11 сентября в Петербурге против «Оренбурга».