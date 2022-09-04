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    «Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком» в Москве

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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 8 тура чемпионата РПЛ против «Спартака». Встреча проходила в Москве 4 сентября.

    Петербуржцы выиграли со счетом 2:1. Первыми забили спартаковцы. Отличился на 21 минуте Александр Соболев. «Зенит» ответил на это голами Деяна Ловрена (48 минута) и Андрея Мостового (60).

    Благодаря этой победе сине-бело-голубые сохранили первое место с 20 очками, опережая ближайших преследователей на три очка. Следующий матч «Зенит» проведет 11 сентября в Петербурге против «Оренбурга».

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